Общество

Телеблондинка Ксения Собчак сегодня выходит замуж за режиссера Константина Богомолова

Сегодня, 13 сентября, состоится свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Это событие светские хроникеры уже называют самым главным в 2019 году, ведь вокруг этой пары еще с прошлого года вились самые разные слухи, пишут «Дни.ру».

В этот союз многие не верили, считая его лишь пиар-ходом, причем, для обоих, поскольку доходы Ксении резко упали, да и Костя звезд с неба не хватал. Все изменилось, когда появились первые данные об их романе. Масла в разгорающийся огонь интереса общественности подливал и муж гламурной блондинки, актер Максим Виторган, периодически оставляющий крайне неоднозначные комментарии к своим постам в соцсети и к публикациям самой Ксении. Что уж говорить про информацию о драке, в которой якобы он поучаствовал вместе с Константином, пишет издание.

Настоящей кульминацией стало интервью Собчак. В нем она откровенно рассказала о том, как пыталась совладать с чувствами, возникшими по отношению к Богомолову, и как пошла обо всем рассказать Виторгану, когда ничего не получилось.

И вот, наконец, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак поделилась с многочисленными подписчиками первыми свадебными фото. На одном снимке крупным планом сняты руки скандально известной телеведущей и ее избранника, театрального режиссера Константина Богомолова. «К + К = Любовь», – коротко подписала кадр счастливая невеста.

На втором фото Ксения Собчак предстала в подвенечном платье. Телеведущая позирует со спины, являя любопытствующей общественности глубокий вырез, кружевной наряд и длинную фату. «Мне кажется, я готова к главному Дню!» – призналась телеблондинка.

Примечательно, что когда Ксения Собчак сочеталась браком с Максимом Виторганом, влюбленные предпочли полностью засекретить это событие. Всего лишь несколько друзей 1 февраля пришли в кинотеатр на обещанную премьеру и очень удивились, когда увидели вошедших в зал Максима и Ксению в свадебном облачении.