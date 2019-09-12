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Общество

Знаменитая писательница встретится с псковскими читателями

13.09.2019 11:37|ПсковКомментариев: 0

Автор 53 книг для детей и юношества, в том числе федерального комплекта учебников по русскому языку Тамара Крюкова станет гостем литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 24-26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке. 

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» в этом году состоится в Пскове уже в третий раз под традиционным девизом «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!». Одни из его хедлайнеров станет писательница, чьи книги печатаются в 16 российских издательствах и переведены на немецкий, польский, словацкий, чешский, венгерский, болгарский, украинский, литовский, азербайджанский, армянский и киргизский языки.

Тамара Крюкова - лауреат Международного театрального фестиваля «Счастливые дети», председатель оргкомитета Международного молодежного проекта «Мы пишем Книгу Мира», лауреат первой премии Международного общественного фонда «Русская культура» за возрождение литературы для подростков России, лауреат первой премии конкурса на лучшую книгу о подростках, проводимого Издательским советом Русской Православной церкви, лауреат первой премии IV Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса», проводимого Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за участие в создании федерального комплекта учебников «Русский язык», членом Высшего литературного совета при Союзе писателей России.

По произведениям Тамары Крюковой также уже снято три полнометражных художественных фильма.

Тамара Крюкова окончила факультет иностранных языков Северо-Осетинского университета и начинала с того, что работала переводчиком, а также преподавала английский язык в одном из столичных вузов. Свою первую книгу она написала в 1996 году после командировки в Южный Йемен, где оказалась в гуще событий разразившейся там гражданской войны.

Российское посольство находилось тогда в эпицентре военных действий. Больше всех были напуганы дети сотрудников, среди которых оказался и пятилетний сынишка будущей знаменитой писательницы. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Тамара начала рассказывать детям сказки собственного сочинения. А когда детей удалось эвакуировать в Москву, стала сочинять для сына повесть-сказку в письмах, и очень скоро на громкую читку этих писем стало собираться много людей.

Так за полгода переписки с сыном у Тамары Крюковой родилась первая книга – «Тайна людей с двойными лицами».

С тех пор она написала немало книг в разнообразных жанрах и чуть ли не ежегодно получает высокие награды за своё творчество.

Снятый по повести Тамары Крюковой фильм «Костяника. Время лета» также удостоился высших наград XIV Международного кинофестиваля «Артек», X Всероссийского фестиваля «Орленок», VI Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», IV Международного фестиваля стран АТР Pacific Meridian.

Вместе с другими гостями фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове прославленная российская писательница поучаствует в пресс-конференции, а также даст мастер-класс.

Источник: Псковская Лента Новостей
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