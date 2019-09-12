Общество

Дети часто бегут, чтобы проверить, вернут ли их - психолог «Детской деревни - SOS Псков»

В псковской Детской деревне-SOS нет тенденции к побегам детей, заявил директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной деятельности Детской деревни - SOS Псков.

Директор учреждения пояснил, что случаи побега детей из Детской деревни случаются, но не часто, в основном, дети уходят к друзьям или родным родителям.

В любом случае, если ребенок не выходит на связь, руководство соцучреждения обязано сообщить о побеге в полицию, пояснил Игорь Соловьев.

Как отметила психолог Елена Гаврилова, длительных побегов воспитанников не случалось.

«Они часто бегут, чтобы проверить, вернут ли их, беспокоятся ли о них?» - рассказала психолог.

Игорь Соловьев отметил, что были случаи и более серьезных правонарушений - воспитанник Детской деревни украл мобильный телефон.

Но есть и более тяжкие случаи, когда воспитанники Детской деревни попадают в специализированные школы. По словам Игоря Соловьева, на данный момент два ребенка из псковской деревни SOS учатся в такой школе.

«Это мера воспитательного характера. Такие школы закрытые, но наши воспитанники приезжают на каникулы в Детскую деревню», - пояснил Игорь Соловьев.