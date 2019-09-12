Общество

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Цель эксперимента - апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также противодействие незаконному ввозу, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам. Эксперимент также должен определить, целесообразно ли перейти на обязательную маркировку велосипедов и рам.

Также утверждены положение о проведении эксперимента и перечень товаров, подлежащих маркировке. В этот перечень, наряду с двухколесными, вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем. Оператором информационной системы для проведения эксперимента стало ООО «Оператор-ЦРПТ», которое будет работать на безвозмездной основе.