Общество

Прием заявок на конкурс «Чернильница» завершится 30 сентября

До окончания приема заявок на конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» осталось 17 дней, прием закончится 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Тема конкурса в этом году: поэзии нового тысячелетия.

Отметим, принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях:

Лирика (философская лирика, экспериментальная поэзия, любовная и городская лирика).

Лучший писатель малого жанра.

Лучший чтец.

Лучший музыкальный чтец – вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент (гитара, ф-но и т.д.).

Лучший чтец произведений на иностранном языке (английский и немецкий).

Новшеством этого года конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» станет запись аудиокниги. Авторы произведений сами исполнят свои труды, их голос будет записан на аудионоситель и добавлен в общую аудиокнигу.

Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября 2019 года. Также участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет (ул.М.Горького, д.15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября 2019 года.