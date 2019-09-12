Общество

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы в 2020г на 6,6%, социальные - на 7%

Правительство планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Напомню, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, это превысило уровень инфляции в 2018 г. (4,3%). Такой подход будет применяться и далее. В 2020 г. страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Социальные - на 7%, соответствующие ресурсы предусмотрены», - сказала Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, пишет «Интерфакс».

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тыс. рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер.