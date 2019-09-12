Общество

В Псковской области запрещен ввоз более 19 тонн польского мяса

На российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации должностными лицами Управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля в многостороннем пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 19,4 тонн мяса птицы (голень). Автотранспортное средство направлялось из Польши в адрес предприятия, расположенного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра мясной продукции специалистами профильного отдела ведомства выявлено отсутствие на упаковках товара информации на русском языке и государственном языке страны-члена ТС.

Также выявлена упаковка без маркировочной этикетки, содержащей информацию о наименовании товара, стране происхождения, наименовании и адресе предприятия-производителя, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.

Ввоз 19,4 тонн мяса птицы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.