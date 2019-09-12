Общество

В Псковскую Детскую деревню-SOS готовы принять пап

В Псковскую Детскую деревню-SOS готовы принять пап, сообщила психолог «Детская деревня - SOS Псков» Елена Гаврилова сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной деятельности Детской деревни - SOS Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Психолог отметила, что мужчины не хотят обременять себя лишними заботами и обязательствами и «слишком себя берегут».

Директор учреждения Игорь Соловьев также подчеркнул, что в Детской деревне есть свободный дом, куда можно поселить приемную семью - маму и папу.

На сайте учреждения было опубликовано объявление о поиске такой семьи, и, по словам директора, это дало свои результаты - одна семья откликнулась. «Сейчас мы с ними работаем», - заявил Соловьев.

В ходе беседы директор рассказал о том, что биологические родители детей, воспитываемых в соцучреждении, также посильно помогают Детской деревне.