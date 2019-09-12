Общество

До окончания приема заявок на «Поход Первокурсника» осталось три дня

Прием заявок на самое масштабное мероприятия для новоприбывших студентов завершится в следующий понедельник, 16 сентября в 10:00 по местному времени.

Студенческий слёт пройдет 21-22 сентября на озере Званское Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Для участников будут организованы различные состязания, конкурсы и игры. За их прохождение спонсоры мероприятия подарят самым активным участникам ценные призы. Поход позволит вырваться на несколько дней из города, пожить в палатках, познакомиться с новыми людьми и научиться готовить пищу на костре.



Напомним, участниками мероприятия становятся команды высших учебных заведений города Пскова. От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более 2 команд. Состав каждой команды: 10 – 12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса, не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, 2 из которых попадают в основной состав участников Слёта, а остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество команд не достигнет максимума.

Максимальное количество команд в основном составе - 25.

При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

В составе команды необходимо наличие командира – обязательно представителя первокурсников. Обязателен один сопровождающий – куратор – представитель ВУЗа для каждой команды (возможен один сопровождающий на несколько команд, при условии его согласия взять ответственность за все эти команды и подписать соответствующий документ).

Отметим, команда должна быть обеспечена туристическим инвентарем (палатки, набор котлов, компас, спальные мешки, коврики, топор, ножовка, тент) и продуктами питания на 2 суток.

Заявки на участие в мероприятии принимаются с 1 сентября и до 10:00 16 сентября по адресу улица М. Горького, 15 (МБУ «Псковский городской молодежный центр», отдел досуга).

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