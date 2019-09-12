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Общество

Профком швейной фабрики «Славянка» наградил участников выставки «Дары осени»

13.09.2019 13:42|ПсковКомментариев: 0

Профсоюзный комитет ЗАО «Славянка» наградил участников и победителей выставки «Дары осени», которую первичная профсоюзная организация фабрики проводит более 30 лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Как рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Славянка» Валентина Редькина, выставку под названием «Дары осени» профсоюзные активисты организуют ежегодно, как только начинается сезон сбора дачного урожая. «Из овощей наши работники делают заготовки, и потом мы делимся друг с другом рецептами. У нас выставки проходят осенью, зимой и весной. Изначально с советских времен мы пекли кондитерские изделия и приглашали друг друга на чай. Я работаю с 1976 года, и все это время мы сохраняем такую традицию. И уже даже дети наших работников интересуются, когда же будет выставка. Композиции из даров осени, поделки, выращенные овощи и фрукты наши работники могли увидеть непосредственно на выставке. А после её открытия все желающие участники остаются на традиционное чаепитие, где пробуют заготовки, салаты, пироги, напитки собственного изготовления. Кстати, в следующий раз мы планируем такой формат, чтобы участники не только представили свои выставочные работы, но и смогли показать свое умение сервировать стол — от каждого цеха», — сообщила председатель профкома.

В этом году участие в «Дарах осени» приняли 40 человек. Их достижения оценивали три работника, которые свои изделия на выставке не представляли. Также велся журнал, где каждый посетитель выставки мог выразить свои предпочтения. В номинации «Самая оригинальная композиция и отличное исполнение» победителями были признаны 9 участников, в номинации «Огородные штучки — умелые ручки» 11, «Фантазеры-удальцы — вы большие молодцы» 8 человек. Остальные участники также отмечены за проявленную активность.

Член судейской коллегии, казначей профкома Ирина Григорьева отметила, что осенняя выставка 2019 года получилась очень интересной: «Видно, что люди отнеслись с душой, все работы сделаны с большим художественным вкусом. Порой у нас было и 60 участников, а в этом году около 40 человек, поскольку у нас очень сложный рабочий график. Но все равно коллеги успевают сделать такие замечательные композиции и с удовольствием участвуют, в том числе вместе с детьми». Работница швейной фабрики «Славянка», член профкома Елена Етецкая добавила, что трудовой коллектив благодарен первичной профсоюзной организации за приложенные усилия: «Работа работой, но наш профсоюзный комитет делает нашу жизнь более интересной и творческой. Так что еще раз — спасибо ему за это большое».

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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