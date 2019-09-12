Общество

Финал проекта NW Top Model состоится в ТРК «Акваполис»

Завтра в ТРК «Акваполис» в Пскове состоится финал проекта NW Top Model, который проходил в течение последних нескольких месяцев в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Конкурс призван найти талантливых ребят и новые лица, которые смогут стать участниками международных проектов ведущих мировых модельных агентств», - пояснили организаторы.

В эту субботу будут оглашены результаты кропотливой работы участников проекта. Это не только отчетные мероприятия с модными показами и дефиле, но и креативные фотосессии.

В финальном шоу, участникам предстоит показать несколько модных коллекций - Mango, Serginetti, Buble Gum, представить свою визитку - рассказ о себе. В мероприятии примут участие артистические коллективы и вокалисты.

Вход на мероприятие - бесплатный.

Начало в 15.00.