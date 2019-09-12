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Общество

Новый детский комплекс может появиться во дворе на Юбилейной, 81

13.09.2019 14:39|ПсковКомментариев: 0

И. п главы Пскова Елена Полонская по обращению граждан посетила детскую площадку по улице Юбилейной, 81.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, несколько лет назад на данной территории были установлены качели, деревянный домик и горка. Владельца установленных конструкций установить не удалось, поэтому они являлись бесхозными, и ответственность за них никто не нес.

На общем собрании собственники дома №81 принимать площадку в состав общедомового имущества отказались, так как включение детской площадки в состав общедомового имущества предполагает дополнительные затраты на ее обслуживание. Кроме того, недавно прокуратурой города было выдано предписание о демонтаже конструкции детского игрового комплекса. Жители дома № 81 собрали подписи и решили снести площадку. Таким решением остались недовольны их соседи, проживающие в близлежащих домах по улице Юбилейной.

Елена Полонская встретилась с жителями дома и обсудила дальнейшие варианты решения данной проблемы. Она подчеркнула, что на протяжении двух лет проводились общедомовые собрания по вопросу обслуживания территории, но прилегающие дома не были заинтересованы в содержании территории, и многие жители не принимали участие в общедомовых собраниях, а начали проявлять свою активность после сноса детской площадки.

Елена Полонская также подчеркнула, что выход из этой ситуации существует: «У нас действует программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой можно подать заявку и установить хороший детский комплекс. Данное решение необходимо обсудить и принять на общедомовом собрании собственников. Необходимо вовлечь и прилегающие территории, чтобы они активнее вовлекались в процесс по составлению заявки». И. п. главы города также напомнила, что ранее не существовало каких-либо нормативных документов, регулирующих эксплуатацию детских игровых площадок, а на данный момент существует «Технический комитет по стандартизации ТК-455 «Оборудование детских игровых площадок», который разработал специальные госстандарты. На каждую детскую игровую площадку должен быть сертификат качества и технический паспорт. «Кроме того, площадку необходимо поставить на баланс многоквартирного дома. Обслуживание ее надо держать на особом контроле, во избежание чрезвычайных происшествий. За этим должна пристально следить управляющая компания», - заключила Елена Полонская.

Она также подробно рассказала об условиях программы «Формирование комфортной городской среды» и о том, что прием заявок на участие в ней осуществляется до 31 октября. «У вас есть время, необходимо только ваше активное участие и терпение», - заключила она.

Напомним, в этом году Псковской области было выделено 192 377,8 тыс. рублей на реализацию программы Формирование комфортной городской среды. В 2019 году в Пскове установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» тринадцать детских и три спортивных площадки. Так, уже появились новые детские площадки на улице Инженерной, 16, Л. Поземского,126, Металлистов, 3, 5, 7, Генерала Маргелова, 9, 11, Шелгунова 9/2, Западной, 4, Рокоссовского 4, 1-й Проселочной,13, по Рижскому проспекту, 73. Игровой комплекс будет включать горку, качели, карусель-велотренажер, качалку-балансир, песочный дворик, панно-головоломку, комплекс турников, малые архитектурные формы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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