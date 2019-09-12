Общество

В Псковской области назвали лучших работников сферы молодежной политики

В Опочецком районе прошел региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. За победу в 6-ти номинациях боролся 21 представитель областных и муниципальных органов власти и образовательных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники представили жюри конкурса лучшие практики, реализуемые на территории муниципальных образований. Оценивали выступления руководитель управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета Алексей Захаров, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Алена Иванова и советник заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юлия Лысова.

В номинации «Руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти» победителем стала заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова.

Лучшим «Руководителем структурного подразделения органа исполнительной власти» признана начальник отдела по работе с молодежью администрации Красногородского района Ирина Михайлова.

Лучшим «Специалистом органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную политику» стала консультант отдела по социальной политике администрации Опочецкого района Маргарита Кипель, а «Руководителем подведомственного учреждения органа исполнительной власти» - заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой.

Заведующая отделом по работе с молодежью Пустошинского районного Центра культуры Светлана Мандарева стала победителем в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти». Последним триумфатором конкурса стал заведующий молодежным центром «Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко» Сергей Степанов. Жюри отметило его в номинации «Специалист по работе с молодежью образовательных организаций Псковской области».

Все победители представят Псковскую область на Всероссийском этапе конкурса. Заочный тур пройдет с 1 октября по 28 ноября. Все, кто успешно с ним справится, отправятся в Ханты-Мансийск, где с 29 ноября по 1 декабря состоится финал.

Отметим, что Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.