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Общество

В Псковской области планируется создать Центры амбулаторной онкологической помощи

13.09.2019 15:15|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области планируется создать Центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сегодня, 13 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основная функция таких центров - диагностические исследования.  В регионе к концу 2019 года на базе Псковской городской поликлиники появится первый ЦАОП, в 2020 году - в Великолукской межрайонной поликлинике, в 2021 году - в Острове.

Также она сообщила, что онкологические заболевания являются второй причиной смертности населения как в Псковской области, так и по стране в целом.

Она обратила внимание на то, что состояние онкологической помощи в регионе не дотягивает до необходимого уровня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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