Общество

Нового руководителя Псковского областного онкологического диспансера представили журналистам

Нового руководителя Псковского областного онкологического диспансера Сергея Белявского представила журналистам сегодня, 13 сентября, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый и.о. главврача рассказал о ситуации с медицинской помощью онкобольным в регионе. Он пояснил, что в следующем году в онкодиспансер поступит низкоэнергетический ускоритель, таким образом удастся закрыть потребность в радиотерапевтическом лечении.

«Мы будем в состоянии обеспечить полный спектр услуг по этому направлению», - заверил Белявский. Также планируется закупить новое оборудование для проведения гистологических исследований, к тому же оно будет оцифровано.

«Именно эти технологии позволяют сделать лечение персонифицированным», - пояснил спикер и добавил, что в настоящий момент в регионе происходит движение к высокотехнологическим методам лечения.

По словам Сергея Белявского, также будут закуплены новейшие звуковые аппараты экспертного класса, два компьютерных томографа в Псков и Великие Луки, современный аппарат МРТ, тот, который сейчас есть, не полностью удовлетворяет потребностям.

Также перед регионом стоит задача обновления эндоскопического оборудования. «Намерения благие, результат должен быть достигнут», - подчеркнул спикер.