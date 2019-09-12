Общество

Волонтерами в детском благотворительном фестивале «Кукарача» захотели стать 39 псковичей

Накануне, 12 сентября, завершился набор волонтеров на детский благотворительный фестиваль «Кукарача», который пройдет в декабре этого года, в преддверии Нового года. Стать волонтерами захотели 39 псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Городского молодежного центра.

В ноябре Молодежный центр проведет серию обучающих мастер-классов для волонтеров, который будут помогать на фестивале. Для ребят будет организовано 4 занятия: мастер-класс на командообразование, встреча с психологом, лекция про достопримечательности Пскова и организационная встреча.

Волонтеры будут помогать в организации досуга, сопровождения и быта участников фестиваля.

Напомним, фестиваль уже проходил на территории Пскова в 2011 году. Молодежный центр Пскова приглашает к участию талантливых ребят из детских домов и интернатных учреждений, которые в преддверии нового года выступят на большом праздничном гала-концерте.