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Общество

Шесть врачей принято на работу в Псковский онкодиспансер за последний месяц

13.09.2019 15:51|ПсковКомментариев: 0

Шесть врачей принято на работу в Псковский онкодиспансер за последний месяц, в том числе в регионе появился врач-онколог с сертификатом по профилю «урология». Об этом сообщил новый руководитель Псковского областного онкологического диспансера Сергей Белявский сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам спикера, планируется привлечь еще 2 специалиста. 

«Мы приняли на работу одного доктора-цитолога, она приехала из одного из регионов Северо-Запада», - заявил Белявский и выразил надежду, что региону удастся заинтересовать специалистов не только с точки зрения развития, но и оплаты труда.

Спикер подчеркнул, что в Псковском онкодиспансере действует институт наставничества - когда к молодому специалисту прикрепляют опытного. Это позволяет контролировать, обучать, помогать в принятии решения молодым врачам. 

Сергей Белявский отметил, что в ближайшие два месяца в Псковском онкодиспансере будут организованы мастер-классы по проведению оперативных вмешательств на лапароскопических стойках. 

Новый руководитель заявил, что запрос населения в области онкологической помощи очень высок и добавил, что обеспечить онкодиспансер квалифицированными кадрами возможно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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