Общество

Шесть врачей принято на работу в Псковский онкодиспансер за последний месяц

Шесть врачей принято на работу в Псковский онкодиспансер за последний месяц, в том числе в регионе появился врач-онколог с сертификатом по профилю «урология». Об этом сообщил новый руководитель Псковского областного онкологического диспансера Сергей Белявский сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам спикера, планируется привлечь еще 2 специалиста.

«Мы приняли на работу одного доктора-цитолога, она приехала из одного из регионов Северо-Запада», - заявил Белявский и выразил надежду, что региону удастся заинтересовать специалистов не только с точки зрения развития, но и оплаты труда.

Спикер подчеркнул, что в Псковском онкодиспансере действует институт наставничества - когда к молодому специалисту прикрепляют опытного. Это позволяет контролировать, обучать, помогать в принятии решения молодым врачам.

Сергей Белявский отметил, что в ближайшие два месяца в Псковском онкодиспансере будут организованы мастер-классы по проведению оперативных вмешательств на лапароскопических стойках.

Новый руководитель заявил, что запрос населения в области онкологической помощи очень высок и добавил, что обеспечить онкодиспансер квалифицированными кадрами возможно.