Общество

Псковская область подвела итоги Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

Жители Псковской области приняли участие во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Её цель – информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) с 11 по 13 сентября проводили экспресс-тестирование на ВИЧ одновременно на нескольких площадках в разных городах региона. Прохожие с интересом отзывались на предложение зайти в яркий брендированный автомобиль. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди могли сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут.

В рамках акции более 500 человек узнали свой ВИЧ-статус, получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Участие в акции приняли и СМИ региона, оказав значительную информационную поддержку.

В городах проведения акции состоялись семинары для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов на тему раннего выявления ВИЧ-инфекции. Слушателям рассказали, как в доступной форме общаться с пациентом при назначении анализа на ВИЧ-инфекцию и обсуждении его результата. В обучающих фильмах на примере конкретной ситуации – в диалоге врача и пациента были представлены методы дотестового и послетестового консультирования.

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде является одной из важных задач. С этой целью в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Пскове прошло классное родительское собрание, на котором родители узнали, как общаться со своими детьми по вопросам сохранения здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции.

13 сентября в Пскове состоялось официальное закрытие акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» псковского этапа акции. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Н.П.Рагозина, главный санитарный врач Псковской области А.В.Нестерук, главный врач ГБУЗ Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» И.Л.Сивачева, аутрич-работник Псковской региональной общественной организации «Псковская антиСПИД инициатива» И.В.Городецкая.

Заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина в приветственном слове отметила, что главная ценность акции «Тест на ВИЧ:Экспедиция 2019» состоит в привлечении широкого внимания общественности к проблеме распространения, профилактики и лечения заболевания. «У ВИЧ-инфекции есть одно принципиальное отличие: на ее пути можно поставить реальный барьер! Потому что пути инфицирования очевидны, пути предупреждения и контроля заболевания также очевидны. И знание своего ВИЧ-статуса дает человеку спокойствие, а в случае выявления ВИЧ, дает возможность эффективного контроля заболевания и сохранения возможности активной и полноценной жизни», - сказала в заключение Надежда Рагозина.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук поблагодарил участников и организаторов акции за проведение, прежде всего, информационно-просветительских мероприятий, проводимых в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». «Сегодня пока не удалось переломить неблагоприятную ситуацию с распространением ВИЧ на территории России, уровень распространенности заболевания растет, в том числе и в Псковской области. Ежегодно мы прибавляем к статистике более ста выявленных новых случаев», - рассказал Александр Нестерук, выразив признательность за проведение акции именно на территории Псковской области.

Главный врач ГБУЗ Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Ираида Сивачева рассказала, что особое значение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» состоит в информировании не только населения области, но в проведении информационно-разъяснительных мероприятий для врачей первичного звена, инфекционистов, и самое главное - сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов. «Статистика такова, что более 50% случаев ВИЧ-инфекции мы выявляем именно среди жителей сельских населенных пунктов. И очень важно, что именно специалисты этих населенных пунктов получили четкую и важную информацию по диагностике заболевания и возможностях его лечения, а также по необходимой профилактике ВИЧ-инфекции».

Следующим регионом, в который отправится экспедиция, станет Тверская область.