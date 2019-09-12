Общество

Обком профсоюза работников лесных отраслей поздравляет с Днем работников леса

Псковская территориальная профсоюзная организация работников лесных отраслей РФ поздравляет членов профсоюза и всех работников леса с наступающим профессиональным праздником.

«В третье воскресенье сентября вся страна чествует людей, которые не только берегут наши лесные богатства, но и приумножают их своим трудом, способствуют их рациональному использованию. Профсоюз работников лесных отраслей поздравляет специалистов лесного хозяйства, лесной охраны, лесозаготовительных предприятий, ветеранов лесопромышленного комплекса с этим праздником. Сердечно благодарим вас за колоссальный труд, за энтузиазм, за любовь к своему делу. Желаем профессиональных успехов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья и семейного счастья!» - говорится в поздравлении председателя обкома Андрея Стегния.