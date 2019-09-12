Общество

Что такое система хранения данных и где ее купить?

Любой организации, чья деятельность достаточно масштабна, необходимо место для локального хранения данных, считают эксперты.

Это могут быть:

клиентские базы;

бухгалтерские ведомости;

любая отчетность за несколько лет;

банк медиафайлов;

и так далее.

Хочется, чтобы все это хранилось в одном месте и компактно, а главное - надежно, сохранно и под защитой от посторонних глаз. Эти и многие другие функции выполняют системы хранения hp storeserv, о которых пойдет речь в этой статье.

Что такое СХД и почему именно НР?

Начиная знакомство с особенностями функционала систем хранения данных, или СХД, важно отметить, что они предназначены в первую очередь для большого объема информации, и покупать данное оборудование рекомендуется только в случае именно такой необходимости. Все дело в том, что данные системы появились на свет в следствие резкой потребности в передаче и хранении информации в таких размерах, что персональные компьютеры и дополнительные девайсы просто перестали справляться. Ни один даже самый объемный жесткий диск никогда не справится с той работой, которую с легкостью осиливает СХД.

Отличительной чертой СХД принято считать оптимальное распределение ресурсов при хранении информации на дисковых площадках. Как раз аппаратура, выпускаемая компанией НР, лучше всего показала себя в этом. Она является оперативной во всех отношениях и не подводит в ответственный момент.

О компьютерной технике НР вы наверняка уже не раз слышали, и пока она является достойным конкурентом ведущим компаниям на этом рынке. СХД НР storeserv, представленные сразу в нескольких вариантах и моделях, решать поставленные задачи на раз-два.

Где купить хорошую СХД по выгодной цене?

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