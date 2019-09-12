Общество

Как проходит медосвидетельствование призывников: категории годности, предоставление документов

Каждый призывник обследуется специалистами из военно-медицинской комиссии. По результатам осмотров, изучения медицинских документов определяется категория годности к прохождению военной службы. Есть определённый перечень заболеваний, который ограничивает или исключает армейскую службу. Он представлен в Расписании болезней. Этот список регулярно пересматривается и обновляется.

Категории годности

Категория для призывника устанавливается не один раз. Первый раз её присваивают в 17 лет при оформлении приписного свидетельства. Через год во время призыва её могут пересмотреть и изменить.

Категории годности:

А – годен без ограничений, здоров;

Б – годен с ограничениями по некоторым заболеваниям, например, у призывника не 100% зрение, он не может стать снайпером;

В – ограничения годности, призывника отправляют в запас, он может служить только в военное время;

Г – дают отсрочку по состоянию здоровья на 6 или 12 месяцев для улучшения состояния, затем юноша отправляется служить;

Д – непригоден для военной службы из-за тяжёлого заболевания, например, онкология или ВИЧ.

Категории годности имеют свои подкатегории с более детальным описанием нарушений в здоровье.

Существенные отклонения

В Расписании болезней, на которое ориентируется комиссия из военкомата, установлен не только перечень болезней. Там чётко указано – для присвоения непризывной категории должны быть серьёзные нарушения в организме из-за заболевания.

Такие нарушения предусматривают:

обострения, из-за которых приходится лечиться в стационаре не менее 2 раз в год (требуется предоставить выписку);

лечение медикаментами (есть выписанные рецепты);

состояние всё равно ухудшается (записаны жалобы);

болезнь влияет на другие органы (требуется показать данные о других болезнях).

Например, туберкулез с распадом ткани лёгких – это категория В. Такой же диагноз, но с остаточными явлениями после лечения – категория Б.

Документы для комиссии

Все нарушения здоровья надо документально фиксировать. Важно помнить – медицинская комиссия в военкомате не ставит диагнозы, а только подтверждает то, что предоставляет призывник. При возникновении сомнений выдаётся направление для прохождения обследования.

Призывник имеет право предоставить комиссии копии медицинских документов. Надежнее держать оригиналы у себя. Если они потеряются, восстановить их будет очень трудно, а иногда невозможно.

Желательно самостоятельно сделать важные для подтверждения собственного заболевания обследования (томографию, УЗИ, сдать анализы). Комиссия может не дать направление на обследования, посчитав, что в этом нет необходимости.