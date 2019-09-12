Как проходит медосвидетельствование призывников: категории годности, предоставление документов

Каждый призывник обследуется специалистами из военно-медицинской комиссии. По результатам осмотров, изучения медицинских документов определяется категория годности к прохождению военной службы. Есть определённый перечень заболеваний, который ограничивает или исключает армейскую службу. Он представлен в Расписании болезней. Этот список регулярно пересматривается и обновляется.
Категория для призывника устанавливается не один раз. Первый раз её присваивают в 17 лет при оформлении приписного свидетельства. Через год во время призыва её могут пересмотреть и изменить.
Категории годности:
Категории годности имеют свои подкатегории с более детальным описанием нарушений в здоровье.
В Расписании болезней, на которое ориентируется комиссия из военкомата, установлен не только перечень болезней. Там чётко указано – для присвоения непризывной категории должны быть серьёзные нарушения в организме из-за заболевания.
Такие нарушения предусматривают:
Например, туберкулез с распадом ткани лёгких – это категория В. Такой же диагноз, но с остаточными явлениями после лечения – категория Б.
Все нарушения здоровья надо документально фиксировать. Важно помнить – медицинская комиссия в военкомате не ставит диагнозы, а только подтверждает то, что предоставляет призывник. При возникновении сомнений выдаётся направление для прохождения обследования.
Призывник имеет право предоставить комиссии копии медицинских документов. Надежнее держать оригиналы у себя. Если они потеряются, восстановить их будет очень трудно, а иногда невозможно.
Желательно самостоятельно сделать важные для подтверждения собственного заболевания обследования (томографию, УЗИ, сдать анализы). Комиссия может не дать направление на обследования, посчитав, что в этом нет необходимости.