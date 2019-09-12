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Общество

Как проходит медосвидетельствование призывников: категории годности, предоставление документов

13.09.2019 17:35|ПсковКомментариев: 0

перечень заболеваний prizyvanet.ru

Каждый призывник обследуется специалистами из военно-медицинской комиссии. По результатам осмотров, изучения медицинских документов определяется категория годности к прохождению военной службы. Есть определённый перечень заболеваний, который ограничивает или исключает армейскую службу. Он представлен в Расписании болезней. Этот список регулярно пересматривается и обновляется.

Категории годности

Категория для призывника устанавливается не один раз. Первый раз её присваивают в 17 лет при оформлении приписного свидетельства. Через год во время призыва её могут пересмотреть и изменить.

Категории годности:

  • А – годен без ограничений, здоров;
  • Б – годен с ограничениями по некоторым заболеваниям, например, у призывника не 100% зрение, он не может стать снайпером;
  • В – ограничения годности, призывника отправляют в запас, он может служить только в военное время;
  • Г – дают отсрочку по состоянию здоровья на 6 или 12 месяцев для улучшения состояния, затем юноша отправляется служить;
  • Д – непригоден для военной службы из-за тяжёлого заболевания, например, онкология или ВИЧ.

Категории годности имеют свои подкатегории с более детальным описанием нарушений в здоровье.

Существенные отклонения

В Расписании болезней, на которое ориентируется комиссия из военкомата, установлен не только перечень болезней. Там чётко указано – для присвоения непризывной категории должны быть серьёзные нарушения в организме из-за заболевания.

Такие нарушения предусматривают:

  • обострения, из-за которых приходится лечиться в стационаре не менее 2 раз в год (требуется предоставить выписку);
  • лечение медикаментами (есть выписанные рецепты);
  • состояние всё равно ухудшается (записаны жалобы);
  • болезнь влияет на другие органы (требуется показать данные о других болезнях).

Например, туберкулез с распадом ткани лёгких – это категория В. Такой же диагноз, но с остаточными явлениями после лечения – категория Б.

Документы для комиссии

Все нарушения здоровья надо документально фиксировать. Важно помнить – медицинская комиссия в военкомате не ставит диагнозы, а только подтверждает то, что предоставляет призывник. При возникновении сомнений выдаётся направление для прохождения обследования.

Призывник имеет право предоставить комиссии копии медицинских документов. Надежнее держать оригиналы у себя. Если они потеряются, восстановить их будет очень трудно, а иногда невозможно.

Желательно самостоятельно сделать важные для подтверждения собственного заболевания обследования (томографию, УЗИ, сдать анализы). Комиссия может не дать направление на обследования, посчитав, что в этом нет необходимости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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