Общество

Атлантический циклон пришел в Псковскую область

Холодный атлантический циклон пришел в Псковскую область, в ближайшую неделю ожидается умеренный порывистый ветер и кратковременные дожди, при этом воздух максимально прогреется до +15 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала директор Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Псков и Санкт-Петербург попали в один циклон. Мы находимся в его тыловой части. Окончательно пришла осень, остается только ждать бабьего лета», - рассказала Тала Нещадимова. По ее словам, сильные дожди в Пскове начнутся к началу следующей недели.