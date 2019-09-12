Общество

В Псковском онкодиспансере уделяется пристальное внимание качеству лекарственных препаратов

Псковский онкологический диспансер для лечения онкобольных пациентов использует как отечественные, так и импортные препараты.

Об этом сообщил новый руководитель Псковского областного онкологического диспансера Сергей Белявский сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы используем препараты, разрешенные к использованию на территории РФ и доступные к закупке на фармрынке», - пояснил Белявский.

Спикер отметил, что в настоящий момент уделяется пристальное внимание тому, чтобы в онкодиспансер поступали качественные препараты - не контрафакт, не просроченные препараты в красивой упаковке. «Пациент должен получить то, в качестве чего он уверен», - заявил руководитель псковского онкодиспансера и добавил, что это принципиальная позиция.

Также в ходе беседы Сергей Белявский отметил, что в Псковском онкодиспансере ни разу не отказали ни одному пациенту в лечении.