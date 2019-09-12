Общество

Число некоммерческих организаций в Псковской области за год сократилось на 6,2%

В Псковской области по состоянию на конец 2018 года количество социально ориентированных некоммерческих организаций составило 855 единиц и уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 6,2 процента (с 908 единиц), сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

По данным выборочного статистического наблюдения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на конец 2018 года в Псковской области деятельность в области физической культуры и спорта и содействия такой деятельности осуществляли 24,6 процента обследованных организаций, в области образования, просвещения, науки, содействия такой деятельности - 21,3 процента, в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовного-нравственного воспитания граждан Российской Федерации - 18,6 процента, оказания социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 17,2 процента, в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействия такой деятельности – 14,2 процента, в области культуры и искусства, содействия такой деятельности – 13,5 процента, в области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности, содействия такой деятельности – 10,2 процента.

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году составила 2244 человека и снизилась по сравнению с 2017 годом на 11,5 процента. Большинство организаций (95,1%) имели численность работников до 15 человек; 4,9 процента организаций более 15 человек.

Наблюдалось увеличение числа добровольцев с 9,8 тысячи человек в 2017 году до 11,9 тысячи человек в 2018 году, или на 21,4 процента. Число участников социально ориентированных некоммерческих организаций, являвшихся их членами, выросло со 192,7 тысячи человек в 2017 году до 193,3 тысячи человек в 2018 году, или на 0,3 процента.

Объем денежных поступлений (или доход) обследованных социально ориентированных некоммерческих организаций области в 2018 году сложился в размере 2201,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 92 процента. В совокупном объёме полученных социально ориентированными некоммерческими организациями денежных средств 60,8 процента приходилось на доходы (выручку) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала), 10,9 процента – на иные поступления, 7,3 процента – на целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских некоммерческих организаций, за исключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета, 6,6 процента - целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, за исключением денежных средств и иного имущества, полученного по завещанию в порядке наследования, 4,5 процента – целевые поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций, за исключением дохода от целевого капитала, 3,8 процента – целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации.

По данным наблюдения, лишь 5,3 процента от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций имели для осуществления деятельности собственные помещения. Доля организаций, которые не имели помещения, и не брали его в аренду составила 52,3 процента, безвозмездно пользовались нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в государственной, муниципальной или частной собственности - 20,2 процента, арендовали помещения, находящиеся в государственной, муниципальной или частной собственности - 18,6 процента.

В 2018 году социально ориентированными некоммерческими организациями оказывались социальные услуги. Численность человек, которым они были предоставлены, составила 91,8 тысячи (в 2017 году – 90,6 тысячи). Юридическую, благотворительную помощь в денежной и натуральной форме от этих организаций получили 82,9 тысячи человек (в 2017 году – 67,9 тысячи).