Общество

Задолженность в 1,2 млн рублей установлена у Пыталовского государственного бюджетного учреждения

Проведенной прокуратурой Пыталовкого района проверкой в деятельности ряда муниципальных и государственных заказчиков выявлены нарушения требований закона в части оплаты исполненных контрактов или договоров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, регулируются Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установлено, что в нарушение требований закона у Пыталовского государственного бюджетного учреждения имеется просроченная задолженность по 49 исполненным контрактам на общую сумму более 1,2 миллионов рублей, что нарушает права предпринимателей, добросовестно исполнивших обязанности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление.