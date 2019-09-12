Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Себеже

13 сентября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд в городе Себеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе данного рейда осуществлен обход десяти квартир многоквартирных домов, эксплуатирующих печное отопление, под роспись проинструктировано 15 граждан, распространено 20 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, 20 памяток по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, 10 памяток по предотвращению детской шалости с огнём.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.