Общество

При правительстве России предложили открыть Совет по развитию массового спорта

Для обсуждения актуальных вопросов и лучших практик развития физической культуры и массового спорта в России предложено создать при правительстве РФ Совет по развитию физической культуры и массового спорта. Такой проект постановления кабмина, подготовленный Минспортом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, курирующей в кабмине в том числе спортивную сферу.

В качестве основных задач Совета называются обсуждение лучших практик в области физкультуры и спорта, выдвижение и поддержка общественно значимых проектов в этой сфере, рассмотрение вопросов государственной поддержки и подготовка предложений по созданию условий для развития спорта в России.

Совет будет заниматься совершенствованием нормативно-правового регулирования в области физкультуры и спорта, формированием и реализацией государственной политики в этой сфере, созданием условий для развития физической культуры и массового спорта в стране.

Сегодня при президенте РФ действует Совет по развитию физической культуры и спорта. Он создан для обеспечения взаимодействия между властями разных уровней, профильными организациями при рассмотрении вопросов по выработке и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, других соревнований и участия в них российских спортсменов.