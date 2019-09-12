Общество

В Госдуме раскритиковали предложение ФАС вернуть рекламу вина и пива

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вернуть рекламу пива и вина противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и борьбе за здоровье нации, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, сообщает «Парламентская газета».

Ранее начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин предложил вернуть в России рекламу вина и пива. «Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению», — передаёт РИА "Новости» слова Мишеловина, сказанные им на форуме «Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе».

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, это предложение в корне противоречит проводимой в России политики народосбережения.

«Как можно рекламу вина и пива вернуть на рынок? Зачем? 500 тысяч человек ежегодно гибнет по причине пьянства и алкоголизма. Мы хотим, чтобы было 800 тысяч, что ли? Не надо этого делать», — возмутился парламентарий.

Законодатель отметил, что предложение представителя ФАС противоречит и международным подходам к профилактике алкоголизма.

«Эксперты Всемирной организации здравоохранения специально для России рекомендуют комплекс мер, направленных на снижение алкогольной угрозы. И эти меры выражаются не только в планомерном снижении количества потребляемого алкоголя на одного человека, но и в сокращении времени продаж и точек продаж алкоголя, и, естественно, в запрете всяческой рекламы на алкогольную продукцию», — пояснил замглавы профильного Комитета Госдумы.

Говорин также сообщил, что в палату поступает масса обращений от граждан с требованием запретить пивнушки в жилых домах. Между тем алкогольное лобби не оставляет попыток продавить свои интересы.

«То интернет-торговля алкоголем предполагается, то чуть ли не возле детских садов предлагают продавать алкоголь, то по три-четыре пивнушки в одном многоэтажном доме открываются. Это что вообще такое? Разумеется, я отношусь категорически против такого рода идей», — заключил депутат.