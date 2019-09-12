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Общество

«Акценты» Донецкого: Послесловие к выборам, новый дом «Подростка» и русский нонконформизм

13.09.2019 18:05|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Как говорится, «эпик фэйл». Политические наблюдатели комментируют итоги местных выборов.
С новосельем! Областным властям удалось решить проблему с размещением учебного центра «Подросток».
Нонконформизм в трех томах. В Пскове презентовали каталог Санкт-Петербургского Музея нонконформистского искусства.

Начнем наш обзор с сюжета, который вчера стал темой №1 во всех либеральных медиа, в том числе и на «Эхе Москвы»: 12 сентября правоохранительные органы провели масштабную масштабную операцию против штабов Навального по «делу об отмывании в ФБК». По сообщениям СМИ, утром силовики одновременно начали обыски по семидесяти адресам сторонников оппозиционера более чем в 25 городах России.

Пришли не только в офисы штабов, но и в частные квартиры и даже к родственникам, как обычно, изъяв у активистов оргтехнику, компьютеры, ноутбуки и телефоны, а также заблокировав их зарплатные карты. Псков не стал исключением, хотя псковский штаб Навального и не участвовал в так называемом «Умном голосовании». По версии штаба, изложенной в соцсетях, не участвовал потому, что избирательная кампания-2019 в Псковской области была локальной и незначительной по масштабам.

Тем временем немногочисленные псковские политические обозреватели и эксперты всю неделю обсуждали «эпик фэйл» - поражение кандидатов от «Единой России» на выборах глав трех районов и депутата областного Собрания. Опять же, вроде как формально выборы закончились ничьей: четыре на четыре (если иметь в виду самые статусные и значимые кампании на территории Псковской области), а вот неофициально, по гамбургскому счету, нанесли большой репутационный урон «партии власти». Что признал даже вдруг вышедший к концу недели из анабиоза провластный телеграм-канал «Псковский правдоруб» - цитирую: «…произошла простая вещь — Псковская область попала под волну протестного голосования. Началась эта волна с Хабаровского края, прошла через Москву и дошла до западных границ. <…> Отчасти в этом есть вина политического блока АПО — в последние годы были полностью высушены и нейтрализованы прежде грозные КПРФ и «Справедливая Россия».

Как результат — все протестные сливки сейчас «в одну калитку» собирают яблочники».

С этой оценкой нельзя не согласиться: именно «понаехавшие» в регион столичные политтехнологи и юристы сделали все, чтобы снять с выборов представителей КПРФ, создававших опасность для кандидатов от власти. Троих коммунистов успешно сняли, в итоге протестные голоса автоматически перетекли к «яблочникам». Это была явная ошибка, однако политический блок АПО не спешит посыпать голову пеплом и продолжает хранить гордое молчание. Вместо политтехнологов каются партийные бонзы, что, наверное, правильно: формально отвечать за поражение должна именно партия, хотя руководство «ЕдРа» имело к прошедшим выборам весьма опосредованное отношение.

В свою очередь лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг всю неделю ходит гоголем и (как политик «до мозга костей») использует случившуюся «нечаянную радость» для поднятия собственного реноме на федеральном уровне и продвижения псковского отделения в глазах однопартийцев из других городов. Естественно, он не склонен объяснять победу «Яблока» объективным стечением обстоятельств или ошибками оппонентов: на выборах, как на войне, или ты уничтожишь врага, или он тебя.

Осенью 2019-го Шлосберг празднует викторию, причем даже там, где его кандидат оказался вторым.

Так, он, к примеру, объявил вчера в соцсетях, что кандидат от «Яблока» Николай Кузьмин на самом деле выиграл выборы депутата Псковской городской Думы 8 сентября. Цитирую: «У него (и у всех нас) украли победу. Это зафиксировано раздельным подсчётом голосов досрочно проголосовавших избирателей. Даже в день голосования со стороны власти не всё было честно, но Николай и в такой борьбе победил. Мандат депутата достался Невалённой за счёт досрочного голосования. Досрочное голосование – это законодательно обеспеченный криминал».

Свои доводы Шлосберг подкрепил инфографикой, добавив, что из-за более обширного по размерам округа с большим числом избирателей «досрочка» не помогла выиграть единороссу Игорю Максимову. Лично я-то уверен, что Максимова торпедировали политтехнологи «Единой России», когда под смехотворным предлогом выкинули из кампании коммуниста Александра Ножку, и значительная часть «коммунистических» голосов, вероятно, перешла к «яблочнику» Артуру Гайдуку, но оставим сомнительные тезисы Шлосберга на его совести. У него сейчас «триумф воли» и «именины сердца» в одном флаконе, так что не будем мешать праздновать и выжимать из победы максимум репутационной и пиаровской маржи. У Шлосберга впереди выборы в Москве на пост председателя партии, и констатация успеха еще ох как понадобиться ему во внутрипартийных разборках. На фоне других регионов «яблочный Псков» выглядит весьма привлекательно. И мы не сомневаемся, что в ближайших внутрипартийных баталиях Шлосберг отработает свой выборный аргумент на 200%.

Что касается менее удачливых жириновцев, вновь опростоволосившихся зюгановцев (у которых после единого дня голосования даже партийный сайт не фурычит) и самоустранившихся с выборов (до полной аннигиляции) эсеров, то им, видимо, остается одно – взывать к «капельке совести» членов «Единой России». Подобно тому, как это сделал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко на вчерашней сессии Псковского областного Собрания. Когда слышишь подобные риторические фигуры из уст политика, не сразу догоняешь, что это было? Редкостное простодушие или, может, такой изысканный троллинг?

На этой неделе счастливо разрешилась неприятная катавасия с учебным центром «Подросток», который городские чиновники от образования хотели закрыть, а областные спасали как могли, предлагая различные варианты – от занятий в вечерней школы до переезда в Детский дом творчества. И вот наконец прозвучала радостная новость: центр образования «Подросток» начнет работу в здании псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета на Крестовском шоссе, 2а. Об этом на встрече с педагогическим коллективом «Подростка» сообщил председатель комитета по образованию администрации Псковской области Александр Седунов.

Против размещения «Подростка» в ДДТ были не только родители детей, посещающих кружки и секции, но и специалисты Роспотребнадзора. В бывшем же ФИНЭКе «Подростку» предоставят целый отдельный этаж с аудиториями, в которых будут вестись теоретические занятия по выбранной специальности. Для питания детей на новом месте будет организован буфет, а также подвоз учащихся к новому месту учебы. Как сообщается, педагоги горячо поблагодарили первого вице-губернатора Веру Емельянову за содействие в разрешении проблемы.

Все хорошо, что кончается хэппи-эндом, и в данном случае, судя по всему, компромисс найден. А вот осадочек, причем очень неприятный, остался. Трудно понять, зачем нужно было в начале учебного года подвергать детей и их родителей нешуточному стрессу, издавать приказ № 176 от 30 августа 2019 года «О проведении мероприятий по приостановлению образовательной деятельности в здании», а доводить его в письменном виде до сведения руководителя «Подростка» только 2 сентября. Руководитель обязан был вносить изменения в штатное расписание в авральном порядке, в том же состоянии аврала извещать профсоюз и службы занятости «о предстоящем увольнении работников», до 3 сентября всех их сократить, а учеников до конца недели перевести «в другие общеобразовательные учреждения».

Что это за методы работы? По-моему, они свидетельствуют лишь о том, что чиновники абсолютно не уважают своих подчиненных, держат педагогов за бессловесное быдло. Кроме удручающей некомпетентности чинуш, вся эта история высветила поразительную моральную глухоту и равнодушие. В результате разгребать проблему пришлось уже областным властям, а городскому управлению образования оставалось только отменять приказы. И вот тут прямо-таки недоумеваешь: а что, в Пскове все должно происходить, извините, через задницу и в непременно авральном порядке? По-другому наши чиновники не умеют? И ответит ли, в конце концов, кто-нибудь за этот учебный кавардак? Который если чему-либо и способен научить, так только тому, как не надо делать.

И я завершаю наш обзор. По традиции – новостью культуры. В среду, в читальном зале Центральной городской библиотеки прошла презентация уникального издания – трехтомного каталога коллекции Санкт-Петербургского Музея нонконформистского искусства. В трех томах.

Представлял издание основатель музея и президент Санкт-Петербургского Арт-Центра на Пушкинской, 10, художник Евгений Орлов. Он рассказал о музее и о том, как формировалась коллекция. Ну и, конечно, немного о том, что такое нонконформизм в современном русском искусстве. Что это за художественный феномен такой? Уверен, что многим псковичам, не равнодушным к визуальной стороне культуры, знакомство с коллекцией (пусть и по репродукциям) было бы крайне полезно и познавательно.

Издание действительно уникальное. Три внушительных тома каталога с цветными иллюстрациями и краткими аннотациями вмещают три периода развития русского искусства (преимущественно - северной столицы, но и в целом – всей России). Первый том «Неофициальное искусство» охватывает период примерно с 30-50-х годов до 1991 года. Второй – «Нонконформистское искусство» - представляет девяностые годы прошлого века, с 91-го – по двухтысячный. И третий – «Независимое искусство» - два первых десятилетия нового тысячелетия (до 2018 года включительно).

Тираж – всего 500 экземпляров. Треть уйдет в музеи и библиотеки, остальное – живым художникам, которые представлены в каталоге. Кстати, двое из них, псковские нонконформисты Анатолий Жбанов и Эдуард Шарипов, присутствовали в зале лично. Да, участники регионального движения «Псков-Арт» иногда участвуют в выставках Музея нонконформистского искусства и Арт-Центра Пушкинская, 10, а это значит, что по традиции, какие-то их работы попадают в коллекцию музея.

Это у нас в Пскове Жбанов и Шарипов – парии, не ценят в городе на Великой «гениев места», что, впрочем, не ново, нет пророков в своем Отечестве. Евгений Орлов сформулировал этот казус так - цитирую: «В любом западном городе такого художника, как Шарипов, носили бы на руках, устроили бы ему авторскую галерею или музей, а Жбанов так вообще художник уровня Левитана или Кустодиева. Между тем, Псковский музей-заповедник - единственный на северо-западе России, который отказался от сотрудничества с нашим музеем и Арт-Центром Пушкинская, 10». (Конец цитаты). Ну что тут добавишь? Разве что знаменитое ленинское: «…важнейшим из искусств для нас является кино и цирк».

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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