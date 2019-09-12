Общество

В ИК-3 состоялся «День открытых дверей»

В ИК-3 УФСИН России по Псковской области состоялся «День открытых дверей». На данное мероприятие были приглашены представители администрации поселка Идрицы, сотрудники УФСИН и родственники осужденных, занявших 1 место по итогам второго квартала в номинации «Лучший отряд», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По прибытию приглашенных лиц прошла регистрация, инструктаж, после которого заместитель начальника колонии Сергей Мелихов рассказал историю создания и развития колонии. Затем была проведена ознакомительная экскурсия по основным объектам жилой зоны: храм, отряд № 6, медицинская часть, профилакторий, вечерняя школа.

Далее гостей провели в столовую исправительного учреждения, где им был показан концерт, подготовленный силами осужденных, а также продемонстрирован видеоролик по проведению воспитательных мероприятий с осужденными в рамках проведения года «Театра», подготовленный студией кабельного телевидения.

После окончания концерта для родственников и осужденных было организовано чаепитие и предоставлено время для общения. По окончанию мероприятия руководство ИК-3 совместно с прибывшими лицами подвели итоги.