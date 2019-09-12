Общество

Массовые сокращения ожидают чиновников уже с нового года

Минфин анонсировал новую кампанию по оптимизации бюджетных расходов. Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить чиновничий аппарат уже в следующем году. Об этом он сообщил, в кулуарах Московского финансового форума, пишет Газета.ру.

«Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать», - сказал Силуанов, поблагодарив главу Сбербанка Германа Грефа, который подсчитал число чиновников в госаппарате.

По данным президента Сбербанка, в настоящий момент в России насчитывается порядка 2,2 млн госслужащих. Для сравнения: еще в 2002 году стране служили всего 1,156 млн чиновников.

Несмотря на столь масштабный бюрократический аппарат, Герман Греф все же выступает против «бездумного» сокращения госслужащих. «Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», - подчеркнул глава Сбербанка.

Примечательно, что Минфин продвигает идею оптимизации чиновничьего штата, начиная с марта текущего года. Тогда первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко отмечала, что в 2020 году будут сокращены 5% сотрудников территориальных органов власти, а через год - еще 10%.

Кроме того, планируют оставить без работы и часть госслужащих центрального аппарата. Там число вакансий урежут также на 10%.

Но есть и хорошие новости - оставшимся чиновникам обещают повысить жалование. Как обещают в Минфине, зарплаты чиновникам доведут до «конкурентного уровня». В итоге постоянная часть зарплаты составит 60% от фонда оплаты труда, плавающая - оставшиеся 40%. Сейчас расчет зарплаты идет наоборот.

«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», - поясняла необходимость сокращения Татьяна Нестеренко.

Вдобавок резко против лишних бюджетных трат на чиновников выступает и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, чтобы оптимизировать аппарат, необходимо уволить как минимум треть госслужащих.

Любопытно, что покрыть недостающее число рук Кудрин предлагает за счет искусственного интеллекта. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - утверждал Кудрин.

Между тем на необходимость сокращать аппарат чиновников неоднократно указывал и экономический блок российского правительства. К примеру, подобную мысль выражал глава кабмина Дмитрий Медведев еще в 2014 году, а до этого в 2010 году.