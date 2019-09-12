Общество

Михаил Кузнецов возглавил исполком ОНФ

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов возглавил исполком ОНФ. Решение принято сегодня на заседании Центрального штаба движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

«Как вы все знаете, Михаил Развожаев в июле этого года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Я хотел бы обратиться ко всем членам Центрального штаба с предложением коллективно поблагодарить Михаила Владимировича за все то, что было сделано, поаплодировать ему», – заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

После этого он представил Кузнецова членам Центрального штаба: «От имени сопредседателей Центрального штаба я хотел бы представить кандидатуру Михаила Михайловича Кузнецова на пост руководителя Исполкома ОНФ. Он человек достаточно молодой, 40 лет, но при этом уже с большим опытом работы. Я Михаила Михайловича знаю лично и не сомневаюсь, что он сможет продолжить все те хорошие начинания, которые есть у Народного фронта, и привнести новые элементы, приложить новые усилия для того, чтобы мы двигались дальше».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль обратил внимание на то, что назначение руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Развожаева исполняющим обязанности губернатора Севастополя было для всех неожиданным. Президент России сделал очень правильный выбор, уверен он.

«Михаил Владимирович показал себя квалифицированным, спокойным, рассудительным и знающим человеком, хорошим организатором. Мне кажется, что Севастополь от этого выиграл. Сегодня к нам пришел Михаил Михайлович Кузнецов – опытный организатор. Он работал вице-губернатором Московской области – это один из самых сложных регионов. Первые контакты и разговоры с ним показывают, что можно будет очень много сделать, в чем-то даже переформатировать работу Общероссийского народного фронта, сделать ее еще более народной и важной», – заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, опыт Михаила Кузнецова поможет вывести на другой уровень работу, которая была проделана за последние полгода: «Я видела динамику и по социальным проектам, которые курировал Михаил Михайлович в Подмосковье. На мой взгляд, Московская область представляет весь спектр тех проблем, которые мы обсуждаем здесь, в Народном фронте».

Также она поблагодарила Развожаева за проделанную работу: «Мы благодарны Михаилу Владимировичу и уверены, что реализация поручений президента, которые сегодня есть по Севастополю, будет основана на опыте, который он получил, работая здесь, в Центральном штабе ОНФ».

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, идеолог проекта «Регион заботы» Нюта Федермессер выразила надежду на то, что в отношении проекта ОНФ продолжится та линия, которая была намечена во время работы с руководителем Исполкома Народного фронта Михаилом Развожаевым.

«Это расширение «Региона заботы», – отметила она. – Оказалось, что мы несколько месяцев назад виделись с Михаилом Кузнецовым, вместе шли и он меня так упорно и много расспрашивал про паллиативную помощь и про «Регион заботы». Ну вот видите, пусть расхлебывает теперь свои знания. Точно знаем, что 26-го числа он придет как волонтер и будет погружаться в тему. Я довольна».

В свою очередь Кузнецов поблагодарил всех за слова поддержки и добавил, что будет стараться соответствовать высокому уровню, который есть в ОНФ.