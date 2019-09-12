Общество

Натурпродукт от бабы Люды: как псковские ветераны с китайским луком и израильской картошкой боролись

«Мы живем в тревожное время, которое пропахло грозой: со всех сторон - угрозы, санкции, противостояние, нас хотят поставить на колени. Но давайте прямо скажем: мы продолжаем жить по наказам наших предков, дедов и отцов, которые в тяжелейшие годы ВОВ сказали о том, что «скорей умрем, чем станем на колени, но победим скорее, чем умрем!», как писал наш поэт Иван Виноградов», - этими словами заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Анатолий Копосов открывал в четверг, 12 сентября, 8-й региональный конкурс-смотр «Ветеранское подворье».

Интересно, что в самый патетический момент переживания о судьбах своей Родины, вдруг в толпе зрителей раздался не менее патетический шепот бабушки при полном макияже: «На коленях мы перед грядками стоим с утра до ночи!»

Наступить на горло санкциям

В этом году в мероприятии, которое за восемь лет успело стать доброй сентябрьской традицией, приняли участие 32 хозяйства из 23 районов, ставшие победителями районных смотров. В прошлом году ветеранские подворья чествовали в поселке Родина, на этот раз эстафету приняли в Палкино.

С раннего утра к Районному центру досуга потянулись микроавтобусы с выставочными экземплярами достижений регионального народного хозяйства. Гигантские тыквы, кабачки, элитные малина и виноград, собственные сыры и масло, вкуснейшие пирожки, необычные цветы, самоваленые валенки, морсы и лимонады, невероятные картины и игрушки, созданные талантливыми руками...

За считанные часы два пустынных холла превратились в цветущий оазис, а перед центральным входом в досуговый центр расстелилась зеленая дорожка из цветов, венчающаяся соломенными скульптурами супружеской пары - бабки да дедки, как главных героев выставки-конкурса.

Все в совокупности не оставляло сомнений: стояние на коленях перед грядками дало потрясающие плоды, на зависть и удивление тем, о ком говорил Анатолий Копосов (а председатель псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов в своей приветственной речи не побоялся конкретизировать: «Неужели мы докатились до того, что кушаем китайский лук и чеснок, картошку из Израиля и дарим из Голландии цветы?»).

Неспешная прогулка по площадке конкурса «Ветеранское подворье» вызывала в памяти знаменитый афоризм о том, что в «Греции есть все». Ведь в Палкино, как и на Пелопоннесском полуострове, было не хуже: все и даже больше.

Председатель Совета ветеранов Палкинского района Александр Королев: «Когда я объезжал свой район, я был в восторге от того, какие удивительные люди у нас живут, сколько выдумки, фантазии они проявляют в благоустройстве своих участков. Смотр-конкурс - это и обмен опытом, и польза для молодежи: они могут посмотреть, что делают их дедушки, бабушки, родители. Я когда-то занимался резьбой по дереву и знаете, увидев работы сегодняшних участников-мастеров, я поразился, настолько это здорово. А вообще здесь есть все».

В вольном духе

Действительно, глаза разбегаются - ведь на все можно не только смотреть, но еще и пробовать! С чего же начать? Замечаю сыр - очень его люблю, но в магазине уже не покупаю - есть его невозможно. Чтоб вы знали, какой вкусный сыр у жительницы Новосокольнического района Татьяны Николаевны Богдановой! «Две коровки у меня, нетель есть, птица всякая, яблони, сад, цветник, 50 соток огорода, высажены все сельхозкультуры, от картофеля до кукурузы и патисонов, - рассказывает нам пенсионерка. - Все, что здесь есть, все мое! Как растет? Само, конечно, передовых технологий не используем: навоз положить, и будет все хорошо! Масло, сыр, сметану, творог, масло сама делаю. Очень просто: сепаратором перегнать молочко, сметанки добавить, потом взбить, вымыть хорошо - вот и масло готово. И сыр делаю настоящий, не хуже чем в магазине».

Татьяна Николаевна говорит, что всю жизнь отработала библиотекарем в колхозе, в городе не тянуло никогда, сетует, что никто сейчас не хочет сельское хозяйство держать, предпочитают все в магазине покупать. Как по ней - это неправильно, нельзя детей покупным кормить. Она и свое хозяйство держит во многом из-за внуков - чтобы свое ели, выращенное с любовью и заботой.

Идем дальше: красивейший домашний творог из Усвятского района. «Очень просто мы его делаем, - делятся хозяйки. - Он такой желтый, потому что мы яйцо туда добавляем. Творог выжимается, в печку ставится и тушится в вольном духе». Ну, в вольном так в вольном - лишь бы вкусно было!

Перед выставочной витриной Анатолия Терентьева из Северика - чуть ли не давка. Все хотят попробовать его селекционный виноград. Под Псковом вырастил? Да он у него кислый небось - судачат скептики. Мы не могли не проверить: начали с сорта «Новый русский», затем перешли к дегустации «Красотки», «Чарли», киш-миш, Р80, «Сидлис» - не оторваться! Все-таки и псковское солнце на что-то способно при умелом виноградаре!

Своим делом Анатолий Михайлович занимается уже около 10 лет. Говорит, что иначе не может: «Жена гоняет, заставляет работать». «У них еще и пчелы есть, 14 домиков, - добавляют его друзья. - И цветов много. Важно, что они делятся опытом и все время совершенствуются».

Если семья Терентьевых разводит виноградники на 15 сотках, то Аркадий Яникянц из Красногородского района умудряется вести хозяйство на шести. Сажает все понемногу: и виноград, и овощи, и фрукты. «Мы северяне, я отработал на металлургическом заводе до пенсии, затем приехали сюда. Было это 8 лет назад, - рассказывает он о себе. - Просто надоело гайки крутить, так и стали заниматься землей». А еще Аркадий Витальевич мастерит своими руками большущих птиц из пластиковых бутылок. На орла, например, ушло сотни две бутылок и три недели трудов.

Просто люди

«А вы будете свои яблочки продавать? Я хотела их попробовать!» - спрашивают у столика с россыпью овощей и фруктов. И завязывается занимательнейшая беседа: женщины обсуждают самые вкусные сорта (на заметку: «Подарок Графскому» и «Конфетная») и делятся секретами урожая: «Я всегда разговариваю с растениями, даже с картошкой - говорю им: «мои хорошие, миленькие», груши снимаю - говорю, спасибо тебе, моя родная, за все».

Вырастившая вкусные яблоки, приглянувшиеся гостям, Людмила Борисовна или «просто Люда», как она сама представляется, приехала из деревни Луг Гдовского района. Там она держит гектар земли, на котором чего только нет! Даже загадочная йошта произрастает (мы потом выяснили: это ягода, полученная в результате скрещивания черной смородины и двух видов крыжовников – растопыренного и обыкновенного). Свой урожай она никуда не везет: за ее ягодами, фруктами и овощами заранее очередь выстраивается, приезжают к ней за натурпродуктом и из Пскова, и из Петербурга. Хозяйство поднимает одна: муж недавно скончался, но присутствия духа не теряет: у нее три «внучечки», так что печалиться долго не дают.

Неожиданно - среди многочисленных урожайных экспозиций - целая вереница художественных работ, выполненных в разных техниках: здесь и роспись по дереву, и резьба, и точение, и картины на бересте. Автор этих работ, Татьяна Григорьевна Иванова из Пустошкинского района, в прошлом - учитель рисования и черчения.

На пенсии все свободное время отдает творчеству: вместе с мужем «лепит, творит, малюет» - и прославляет родной край, отражая его красоты на деревянных дощечках, шкатулках, тарелочках, кружках. «Каждую работу я помню - как ее придумывала, делала, - делится своим опытом Татьяна Григорьевна. - Времени творчество много занимает, в рисовании требуется усидчивость. Краски используем разные - и масляные, и акрил, дерево тоже разное - многие в окрестности знают, что мы работаем с деревом, и вот - кто яблоню спилит, у кого дрова с интересным спилом, все чурки хорошие нам несут. Самое благодарное дерево - липа, мы из него посуду делаем. А есть работы из черной ольхи, березы».

Не обошлось «Ветеранское подворье» в Палкино без маститого местного производителя: ООО «Палкинский хлебозавод» на своей дегустации накормил всех гостей вкуснейшим хлебом, мясными деликатесами и печеньем.

Валентина Матвеева, председатель правления «Палкинского хлебозавода»: «Не считая формовой кирпич Дарницкий, у нас есть диетические сорта хлеба с зерновыми добавками и отрубями - Зерновой, Докторский, Житный. Есть фирменное печенье «Сюрприз» - это подарочный вариант кондитерской продукции с псковской тематикой. В этом году мы запустили новый кулинарный цех и с марта начали выпускать мясную продукцию - пельмени «Домашние» (натуральное тесто делается для них вручную), голубцы сельские, шницели, зразы. Псковичи могут оценить нашу продукцию, приобретя ее в гипермаркете «Империал».

Наслушавшись и насмотревшись, мы совершенно теряем рабочий настрой, и, набрав побольше печенья, захватив по пути винограда, творога и вкуснейшей каши из тыквы, обедаем. Пока едим - нам предлагают подкрепиться пирожками с капустой и запить все напитком из винограда (догадайтесь сами, что скрывается под этим эвфемизмом).

Мужественно отказавшись от всех соблазнов, вдруг замечаем в уголке рядом с семейной четой Барановых («Малиновая ферма») худенькую пожилую женщину, сидящую на стульчике.

Ее представляли в самом начале конкурса: это Ольга Васильевна Мазанцева, пожалуй, старейший гость «Ветеранского подворья»: ей 88 лет. Но возраст здесь, как вы уже, наверное, догадываетесь, совсем не главное. Незаметная скромная женщина - последний Герой соцтруда на Псковщине и единственный житель Псковской области, отмеченный тремя орденами Ленина. Ольга Васильевна всю жизнь отработала дояркой совхоза «Новоизборский» Печорского района, сейчас живет в деревне Луки. «Я до сих пор тружусь на земле, - рассказывает она. - Огород, курочек держу. Меня пригласили на «Ветеранское подворье» уже в четвертый раз. Очень хорошие впечатления, всех есть на что посмотреть. Везде хорошо. Особенно мне приглянулась «Малиновая ферма», украшения, сыры домашние».

Мы делимся впечатлениями от конкурса, как вдруг из соседнего зала доносится заливистый детский голос: «Барыня ты моя, сударыня ты моя!» Девятилетняя Даша из Опочки, умница, красавица и победительница многочисленных вокальных конкурсов, помогает в презентации своей землячке, Ларисе Михайловне Федуловой, которая угощала нас пирожками и делилась секретным рецептом вкусного теста: «водичка, дрожжи, немножко песочку, немножко соли на кончике, дрожжи сухие. Без яйца - с яйцом делаются пирожки черствые. Тесто крутите, оно подымется - опускаете. Раза три опускайте. И когда оно уже лезет хорошо - начинаете раскатывать и делать начинку. У меня и с вареньем, и с грибами есть пирожки, пробуйте!».

Песни, пироги, а еще - мастерские цветочные композиции. Названия - авторские: вот ярко-алые георгины с мелкими белыми хризантемами - «Мы помним», вот нежно-белый с фиолетовыми нотками букет «Жених и невеста», букет из разноцветных роз - «Эстафета пожеланий» (розовая роза - «Любви», желтая - «Спокойствия», белая - «Радости»). Самый редкий цветок в коллекции Ларисы Михайловны - осенний крокус. Оказывается, бывает и такой! «Знаете, когда они цветут - выходишь, ой, это такая красота, неописуемая! - восхищается хозяйка подворья в Опочецком районе. - Стоишь и думаешь: в какое время я хорошее живу! Так все это радостно!».

Цветы женщина разводит с прошлого века - с 1983 года. Сначала, пока работала экономистом и завмагом, маленький огородик был, а потом, когда на пенсию пошла, занялась серьезным разведением: одних только лилий, например, в этом году больше тысячи посадила. Разводит она их не для продажи - для души и красоты. И еще - для того, чтобы дарить радость другим. По словам Ларисы Михайловны, местная библиотека в мае регулярно организует акцию: собирает цветы у местных пенсионеров, а затем - их может взять любой желающий. Просто так - по тому же принципу, как в короткометражном мультфильме 70-х годов.

«Вы слышите свист? Это не ветер! Это свистят мои годы!» - задорно начинает свою презентацию очередной участник конкурса «Ветеранское подворье». Шутку встречают смехом, подхватывают. А на самом-то деле за полтора часа встреч и разговоров на разных площадках мы уже успели подзабыть о том, что вокруг нас - люди преклонных лет. Глаза горят, энергия хлещет через край, они поют, тут же читают стихи собственного сочинения, тут же пляшут «барыню», тут же записывают на клочке бумажки новый рецепт засолки огурцов. Держатся, в общем. С ними и в разведку можно, и в книгу рекордов Гиннесса, и душевно - в поход за грибами да ягодами.

Правда, послевкусием от всех этих пирожков, домашних разносолов и коней из гигантской морковки остается вопрос: а кто продолжит их дело? Кто переймет опыт? Кто будет кормить нас завтра? И рефреном слова из официального приветствия: «кушаем китайский лук и чеснок, картошку из Израиля и дарим из Голландии цветы»...

Елена Никитина