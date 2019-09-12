Общество

Трудовая инспекция порекомендовала жителям Псковской области ресурс для консультаций

Государственная инспекция труда в Псковской области порекомендовала жителям Псковской области интернет-ресурс, где они могут получить консультацию в части соблюдения трудового законодательства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, ответы на наиболее часто возникающие вопросы по теме можно найти на портале Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф».

Перейти на ресурс также можно с официального сайта Госинспекции труда в Псковской области в разделе «Вопросы и ответы» (https://git60.rostrud.ru/).