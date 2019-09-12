Общество

Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН присягнули на верность

На плацу Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников с участием представителей властей Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, совета ветеранов образовательной организации, духовенства, общественности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, 50 юношей и девушек поклялись в верном служении Российской Федерации и ее народу.

«Первокурсников со знаменательным в их жизни событием поздравили заместитель руководителя аппарата Администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель Главы города Пскова Владимир Воробьев, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, врио начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Виктор Леонов и другие официальные лица», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что гостями праздника также стали родные и близкие курсантов набора 2020 года. Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор совершил традиционный водосвятный молебен для новобранцев.

Торжественное мероприятие продолжилось выступлениями взвода почетного караула и творческих коллективов образовательной организации. Кроме того, первокурсники продемонстрировали действия сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных обстоятельств с использованием специальных средств, средств индивидуальной защиты и активной обороны.

В завершение показательные выступления по освобождению заложников при попытке побега из-под конвоя представили сотрудники отдела специального назначения «Зубр» и отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области.

После праздничного концерта все желающие смогли угоститься солдатской кашей: на территории филиала работала полевая кухня.