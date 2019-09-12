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Общество

Псковские полицейские сообщили о ключевых нюансах трудоустройства иностранцев

14.09.2019 15:31|ПсковКомментариев: 0

УМВД России в Псковской области рассказали, что нужно иностранцу, чтобы трудоустроиться. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, в Российской Федерации действует закон, который содержит комплексное правовое регулирование вопросов, связанных с пребыванием и работой иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации - это федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Источник: pixabay.com

«Для заключения с иностранным гражданином договора (трудового или гражданско-правового), с одной стороны, работодатель должен иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников, а с другой - работник должен иметь разрешение на работу. В соответствии с пунктами 1 - 12 части 4 статьи 13 федерального закона № 115, у этого правила есть ряд исключений, когда разрешение на работу иностранным гражданам не требуется», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что разрешение не требуется при наличии международного договора, предоставляющего соответствующие льготы в трудоустройстве на территории России гражданам конкретного иностранного государства. Так, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭс), подписанным Астане 29 мая 2014 года, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности граждан государств-членов Союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) без учета каких-либо ограничений, а гражданам этих государств, в свою очередь, не требуется получение разрешительных документов на работу.

Согласно части 4.5 статьи 13 федерального закона РФ № 115, работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без получения соответствующего разрешения на их привлечение и использование, если иностранные граждане: прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы; являются высококвалифицированными специалистами и привлекаются к трудовой деятельности именно как высококвалифицированные специалисты; являются членами семьи высококвалифицированного специалиста, привлеченного к трудовой деятельности в России в соответствии со статьей 13.2 федерального закона; обучаются в России по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию; направляются для работы в расположенные на территории России филиалы, представительства и дочерние организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на территориях государств - членов Всемирной торговой организации.

В общем порядке осуществлять трудовую деятельность иностранные граждане, временно пребывающие и проживающие на территории Российской Федерации, могут только при наличии разрешительных документов. Форма привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан зависит от страны, из которой прибыл иностранный гражданин: безвизовой или визовой.

Следует также отметить, что по сравнению с российскими гражданами, которые при определенных условиях могут заключать трудовой договор с 14 лет, иностранные граждане значительно ограничены в такой возможности. Общим условием для получения иностранным гражданином разрешения на работу на российской территории является достижение им возраста 18 лет.

Для привлечения иностранного работника из дальнего зарубежья, когда иностранному гражданину требуется получать визу, работодателю необходимо собрать большой пакет документов. Государство стремится защитить российский рынок труда и ежегодно определяет квоты на привлечение иностранных работников, то есть максимальное количество иностранцев, которые могут в текущем году трудиться по той или иной специальности.

Для получения организацией указанной квоты необходимо каждый год подавать заявление о потребности в иностранцах в уполномоченный орган, в нашем регионе это Комитет по труду и занятости Администрации Псковской области. Кроме того, у работодателя должно быть обоснование для привлечения иностранной рабочей силы.

Для привлечения иностранного работника, являющегося гражданином ближнего зарубежья (Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины), получение визы не требуется. Для трудоустройства такому гражданину необходимо получить патент. Работодателю не нужно получать разрешение на привлечение такой рабочей силы.

Таким образом, для иностранцев предусмотрен ряд ограничений и особенностей осуществления трудовой деятельности на территории России, которые также затрагивают работодателя. На последнем лежат обязанности и ответственность, связанные с получением разрешения на привлечение иностранных работников, разрешений на работу, приглашений, постановкой на учет по месту пребывания, обеспечением жильем, медицинской помощью, уведомлением государственных органов о заключении и прекращении трудовых или гражданско-правовых договоров с такими лицами.

По вопросам оформления разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности необходимо обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции либо в УВМ УМВД России по Псковской области по адресу: Псков улица Петровская, 51. Консультацию можно также получить по телефону: 596-456.

Теги: #умвд россии по псковской области #трудоустройство #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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