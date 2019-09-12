Общество

Губернатор осмотрел новые цеха Великолукского мясокомбината и поздравил коллектив с 75-летием предприятия. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Великолукский мясокомбинат, который отмечает 75 лет с момента основания. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона осмотрел новые цеха по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов и оценил условия работы сотрудников.

«С открытием новой производственной площадки, в которую было вложено более 4 миллиарда рублей, на предприятии создано дополнительно около 1,2 тысячи рабочих мест. Выпуск готовой продукции увеличен на 40%. Цех построен как для увеличения объема выпуска колбасных изделий, так и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, и упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на встрече с трудовым коллективом Михаил Ведерников поздравил сотрудников Великолукского мясокомбината с запуском новой производственной площадки и с юбилеем предприятия. «История Великолукского мясокомбината неразрывно связана с историей Псковской области. Сейчас предприятие активно развивается, внедряет новое современное оборудование, расширяет ассортимент выпускаемой продукции, внося весомый вклад в продовольственную безопасность страны, и, главное, - открывает новые рабочие места и обеспечивает стабильной работой жителей нашего региона», - отметил губернатор.

За заслуги перед Псковской областью в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности и в связи с 75-летием Михаил Ведерников вручил коллективу предприятия почетную грамоту губернатора области.

Отдельных специалистов глава региона отметил почетными грамотами и благодарственными письмами администрации области.

Напомним, что Великолукский мясокомбинат - крупнейшее предприятие мясной индустрии Северо-Западного федерального округа. Основные виды деятельности: переработка продукции свиноводства, производство колбасных изделий и натуральных полуфабрикатов. Ассортимент состоит из более 300 наименований продукции, который включает в себя вареные колбасные изделия, полукопченые, деликатесную группу и продукцию для детей. Предприятие входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, который объединяет ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», комбикормовый завод с элеваторной группой, транспортно-логистический центр и фирменную сеть магазинов.