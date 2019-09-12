Общество

Руководитель управления СКР и директор «Детской деревни - SOS Псков» вместе с детьми-сиротами посетили Псково-Печерский монастырь

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня и директор «Детской деревни - SOS Псков» Игорь Соловьев показали ребятам из учреждения для детей-сирот Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Печорах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, мероприятие состоялось 13 сентября, в целях духовного воспитания.

«В рамках ознакомления с историей обители, ребята посетили пещерный комплекс, который включает в себя галерею ближних пещер, Успенский пещерный храм, некрополь с Воскресенской церковью и часовенкой. Затем, по благословению настоятеля, поднялись на Святую гору, откуда открывается живописная панорама всего монастыря и крепостных стен. Бурю эмоций у ребят вызвали олени и аисты, которые живут под монастырскими стенами в яблоневом саду», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в трапезной детей накормили монастырской едой и рассказали о монашеской жизни и питании. Насыщенная программа по богатому историей и архитектурой монастырю не оставила равнодушными никого из побывавших в этих стенах ребят.

«Дети - наше все! Мы считаем крайне важным внимание и воспитание детей. Особо пристально наше управление относится к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Поэтому мы, совместно с "Детской деревни - SOS Псков", хотим показать ребятам другую сторону жизни, настроить на правильные цели в жизни, рассказать о нашей прекрасной области, богатой историей и культурой. Надеемся, что мы поможем ребятам стать достойными гражданами нашей страны и поступить в наш профильный вуз», - сказал в завершении мероприятия Петр Крупеня.

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области и учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия Священноархимандриту Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополиту Тихону.