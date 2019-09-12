Общество

В Псковском районе пройдут публичные слушания по вопросу строительства в деревне Хотицы

В деревне Хотицы Псковского района пройдут публичные слушания, посвященные вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета, слушания начнутся 1 октября, в 14.30, около земельного участка с КН60:18:0142302:223, площадью 1906 квадратных метров, где и планируются работы.

«Просим присутствовать на данных слушаниях правообладателей следующих земельных участков: правообладатель земельного участка с КН 60:18:0142302:208, площадью 1557 квадратных метров, расположенного по адресу, а также правообладателя земельного участка с КН 60:18:0142302:207, площадью 1777 квадратных метров», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в случае невозможности участия в данных публичных слушаниях, правообладателям участков желательно направить свои предложения и (или) замечания по данному вопросу в администрацию Псковского района: Псков, улица Олега Кошевого, 4, до 18 часов 30 сентября.