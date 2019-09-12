Общество

Работники и ветераны лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник

В воскресенье, 15 сентября, свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны лесного хозяйства.

«Леса — естественное природное богатство Псковской области, они занимают порядка 2,4 млн га или почти 40% нашей территории, - говорится в тексте поздравления от губернатора Михаила Ведерникова. - Такой существенный объем однозначно говорит о том, что сохранение и рациональное использование лесных ресурсов является для нас одним из важнейших направлений государственной политики нашего региона.

Помощь в обнаружении и ликвидации лесных пожаров, борьба с незаконными вырубками и браконьерством, восстановление лесов, защита экологической безопасности — все это непростые вызовы, с которыми сотрудники отрасли работают в ежедневном режиме.

В сентябре 2019 года исполняется 75 лет со дня образования Псковского управления лесного хозяйства. Все эти десятилетия наши лесники неизменно стоят на страже природного богатства, помогают рационально использовать, сохранять и развивать его ресурсы.

Благодарю вас за честный труд и любовь к родной земле. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления от главы от региона.