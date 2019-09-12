Общество

У Домика стрельца в Печорах начались противоаварийные работы

Студенты первого, второго и третьего курсов факультета менеджмента в туризме Псковского филиала Российской международной академии туризма под руководством опытного специалиста начали расчистку фундаментов уникального памятника деревянного зодчества начала XVIII века в Печорах, сообщает портал pressaparte.ru

Это то, чего так долго добивалась группа общественных активистов. На протяжении последних двух лет, несколько общественников стучались во все двери с предъявлением тревожных симптомов и предложениями экстренных мер по сохранению гибнущего памятника, чудом уцелевшего на месте бывшей стрелецкой слободы Печорской крепости.

Несколько месяцев назад поддержавшие инициативу спасения памятника архитекторы и реставраторы – специалисты по деревянному зодчеству, бесплатно разработали проект первоочередных консервационных мероприятий по строительству временного навеса и укреплений стен дома. Но случился период длительных согласований и приведения в порядок документов о правовом статусе памятника. Только в конце августа было получено официальное разрешение на проведение работ в Стрелецком домике, и начался сбор средств на проведение спасательных работ.

Благодаря неравнодушным людям за несколько недель собрано уже более 20 тысяч рублей, этих денег мало, но, по словам лидера общественников Марины Мариненко, может хватить на установку опорных столбов для левой боковой стены. И если к процессу подключатся специальные организации, то есть надежда, что до наступления зимы над Домиком стрельца может появиться спасительный консервационный навес, который поможет памятнику дождаться полномасштабной реставрации. «Проект поддержало управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и проектный офис «Команды 2018» при содействии федерального проекта «Волонтеры культуры», - рассказывает Марина Мариненко.

Студенты из псковского филиала академии туризма не просто активно взялись за работу, они проявляют неподдельный интерес к отечественной истории. Эти будущие менеджеры и руководители туристических организаций теперь обязательно будут включать в свои маршруты и этот уникальный деревянный памятник.