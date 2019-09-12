Общество

Бесплатный фотоклуб «Четкость» начнет свою работу в Молодежном центре Пскова

Псковичей, заинтересованных фотографией, приглашают на первое занятие фотоклуба «Четкость», которое пройдет во вторник, 17 сентября, в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15).

Темой первой встречи станет фотографирование на смартфон – «Мобилография», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Участникам расскажут про то, как делать красивые и уникальные снимки на смартфон, покажут программы для обработки фотографий. Обязательной частью занятия станет практика.

В дальнейшем бесплатные мастер-классы планируется проводить 2 раза в неделю.

Занятие проведет оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский», главный оператор и монтажер «Молодежного ТВ» , псковский фотограф Антон Иванов.

Мастер-класс начнётся в 19:00.