Общество

Директор «Центра социального обслуживания Дедовичского района» привлечена к административной ответственности

По требованию прокурора Дедовичского района директор ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» привлечена к административной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дедовического района, мировым судьей судебного участка № 4 Дедовичского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении директора ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района», возбужденное прокурором района.

В судебном заседании установлено, что в нарушение части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» директором ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» не размещен на официальном сайте учреждения (cso-dedovichi.ru) документ, определяющий политику учреждения в отношении обработки персональных данных.

Постановлением мирового судьи директор учреждения признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 ч. 3 КоАП РФ (невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных) и подвергнута наказанию в виде предупреждения.