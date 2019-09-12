Предприниматель в Дедовичах привлечен к административной ответственности за неисполнение требований прокурора

Прокуратура Дедовичского района возбудила в отношении ИП административное производство по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дедовического района, основанием для применения мер административного воздействия послужило не рассмотрение в установленный законом срок представления прокуратуры района.
Мировой судья рассмотрел материалы возбужденного прокурором дела об административном правонарушении.
Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей, который оплачен.