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Общество

Инженер-механик в Пскове зарабатывает почти на 20 тысяч рублей меньше его коллег в Петербурге

16.09.2019 08:12|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-механиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-механик в Пскове в среднем получает 46 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  –
64 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 50 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 46 000 рублей, Ленинградская область – 55 000 рублей в месяц.

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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