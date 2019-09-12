Общество

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

За работу на этой должности предлагается зарплата в 430 тыс. рублей. Директор Рыбного союза Сергей Гудков, комментируя эти цифры, отметил, что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тыс. рублей, а названная зарплата может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности, их заявленный доход составлял 330 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году в тройку лидеров вырвались должности коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (его доход оценили в 420 тыс. рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тыс. рублей) и того же механика в отрасли рыбодобывающей промышленности (тогда его зарплату оценили в 400 тыс. рублей).

В пресс-службе Минтруда пояснили, что все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны.