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Общество

Участники второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия» начали подготовку к финалу

16.09.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

Участники второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия», который Псковский облсовпроф реализует с марта 2019 года, готовятся к финальному этапу. В минувшие выходные команда «Фиалки», сборная профсоюза работников образования из Локнянского района, и команда профсоюзной первички Великолукской межрайонной больницы «Адреналин» выехали в санаторий «Голубые озера». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, финалисты изучали танцы в стиле диско и самба , а также поучаствовали в мастер-классе по изготовлению элементов костюма для своего танца и обсудили накопившиеся проблемы района.

«На этом этапе с командами было легче работать, да и самим участникам было проще. Музыку или направление они выбирали по своему желанию, так что учить движения им было очень интересно. Конечно, по сравнению с первыми номерами, которые участники «Танцетерапии» показывали  в полуфинале 5 мая 2019 года, новые постановки немного сложнее: в них больше разнообразных движений, быстрее ритм композиций и у некоторых больше длительность по времени. Но все участники находятся на заметном  эмоциональном и энергетическом подъеме», — рассказала руководитель проекта, специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко.

21 сентября на финальную репетицию, которая будет проходить уже в здании Псковского облсовпрофа, соберется третья команда финалистов – первичка УМВД России по Псковской области — «УМВДшечки».

Финал проекта состоится 16 ноября 2019 года в Пскове, в большом в зале Дома профсоюзов (Советская, 15). По результатам выступлений трех финалистов  будут распределены призовые места. Также будут объявлены команды, получившие приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования и голосования зрительного зала в ходе полуфинала. Всем участникам будут вручены памятные сувениры.

Добавим, что уже идет набор на молодежный сезон профсоюзного проекта «Танцетерапия». Принять участие в нем могут все желающие первичные профсоюзные организации. Достаточно собрать команду от 10 до 15 человек возрастом от 18 до 30 лет и подать заявку в свободной форме на почту nasde2009@yandex.ru. Дополнительную информацию о проекте «Танцетерапия» можно получить по телефону: (8112) 72-85-03.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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