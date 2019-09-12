Общество

Более 1 тыс обращений от жителей Псковской области поступило на телефон «горячей линии» по переходу на «цифру»

Более 1 тыс обращений поступило от жителей Псковской области на телефон региональной «горячей линии» по вопросам перехода на цифровое телевещание, из них 476 — заявки на подключение цифровых приставок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, помощь в настройке оборудования во всех муниципалитетах оказывают волонтеры. Сейчас в волонтерском корпусе почти 200 человек.

Напомним, в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. Как заявлял ранее Губернатор региона Михаил Ведерников, к переходу на «цифру» все готово. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием Глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.

Колл-центр будет работать в усиленном режиме вплоть до декабря текущего года. Кроме того, на местах планируется провести третью волну подомовых обходов. В школах региона с 18 сентября пройдут тематические цифровые уроки, на которых учащимся расскажут о переходе на «цифру». 21 сентября, в рамках ежегодного «Кросса наций», пройдет «Цифровой забег», где участникам из всех муниципальных образований будет также представлена развернутая информация о переходе на цифровое ТВ.

Информация о переходе на цифровое телевизионное вещание также размещена на интернет-ресурсах. Ее можно найти на сайтах муниципальных образований, а также на портале управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

В районах Псковской области прошли информационные акции «Цифровое телевидение — в каждый дом», включающие в себя консультации по приобретению и настройке оборудования, концерты и бесплатные лотереи с розыгрышем цифровых приставок.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 млн рублей. В настоящее время жителям Псковской области уже выплачено более 460 таких компенсаций.