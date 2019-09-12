Общество

Усиление ветра прогнозируют в Псковской области с 13 часов

По данным Псковского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 16 сентября, в период с 13 до 16 часов на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.