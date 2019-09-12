Общество

31 000 псковских школьников примут участие в онлайн-челлендже для проверки навыков будущего

Сегодня, 16 сентября, стартовала Всероссийская образовательная инициатива «Навыки XXI века». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, в онлайн-челлендже для проверки навыков будущего примут участие 31 тысяча псковских школьников.

Тесты и задания проекта проверяют компетенции будущего, которые развиваются в школе, в процессе изучения основных предметов: межкультурные коммуникации, системное и алгоритмическое мышление. Первый этап – Future Skills Challenge: онлайн-тесты для школьников 2-11 классов. Второй – три предметные олимпиады (английский язык, математика и информатика). По итогам будет создана интерактивная карта навыков будущего в различных городах и регионах Российской Федерации.

Образовательная инициатива организована крупнейшей российской EdTech-компанией Skyeng, которая проводит олимпиады для школьников начиная с 2017 года.